1º Batalhão Turístico recebe reforço para a páscoa

Policiais Militares atuarão na Região das Hortênsias

Nesta quinta-feira (03/04), o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) recebeu Policiais Militares para reforçar o policiamento nos municípios de Canela, Gramado e Nova Petrópolis, durante os eventos de Páscoa.

A Brigada Militar já está se preparada para reforçar o policiamento nos municípios que costumam receber grande movimentação de turistas e visitante, também garantindo a segurança e a tranquilidade das comunidades locais.

O efetivo chega na região para auxiliar as guarnições do 1º BPAT, permanecendo até depois do feriado de Tiradentes.

Major Cláudia Maldaner, comandante do 1º BPAT, destaca a importância do reforço para o evento: “A Páscoa é um período de grande movimentação em nossa região, com o aumento do fluxo de pessoas em comércios, rodovias, áreas turísticas e nos eventos religiosos. Esse crescimento na circulação e no volume de compras exige uma atenção redobrada das forças de segurança pública, tornando essencial o reforço do policiamento ostensivo”.

A oficial ainda destaca o Comando Regional das Hortênsias que entendendo a importância dos eventos para a região, não mediu esforços para a vinda destes Policiais Militares.