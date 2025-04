Aldeia Kaingang Kógunh Mág promove festival cultural, jogos indígenas e participa de projeto nacional de tradução jurídica

A aldeia kaingang Kógunh Mág, localizada em Canela, realiza neste mês de abril dois eventos inéditos voltados à valorização da cultura indígena. As ações contam com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei 14.399/2022), por meio do edital de chamamento público 03/2024 do município de Canela.

O Festival Cultural Kaingang acontece nos dias 22 e 23 de abril (terça e quarta-feira) e contará com apresentações artísticas, trilhas, feira de artesanato e rodas de debate com a presença de representantes de órgãos públicos como o TRF4, Funai e ICMBio, além de pesquisadores e membros de diferentes aldeias. A entrada é mediante aquisição de ingresso para os fóg (não indígenas), com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), disponíveis via Sympla.

Entre os dias 24 e 26 de abril (quinta a sábado), a programação segue com os Jogos Indígenas da aldeia Kógunh Mág, com entrada franca para todos os públicos. As competições envolvem diversas etnias indígenas e têm como objetivo fortalecer os laços culturais por meio do esporte tradicional.

Durante os eventos, haverá venda de refeições típicas e bebidas. Também estão sendo comercializadas camisetas e canecas alusivas ao festival, disponíveis na pré-venda pelos canais oficiais da aldeia: Instagram (@kaingangcanela) e WhatsApp (54 99610-0879, com Márcio).

Além dos eventos, a aldeia Kógunh Mág participa de um projeto de alcance nacional, intitulado Língua Indígena Viva no Direito (LIVD). Em parceria com a entidade IDGlobal e a Associação de Difusão Cultural de Canela (ADICUCA), e por meio de edital da Advocacia-Geral da União (AGU), o projeto realizará a tradução de documentos jurídicos fundamentais para o idioma kaingang, como a Constituição Federal de 1988, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e a Convenção 169 da OIT, que trata dos direitos dos povos indígenas.

O termo de execução foi assinado no dia 25 de março, com a presença do professor kaingang Leonel Chaves. A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial da União na última sexta-feira, e o prazo de conclusão do projeto é de 18 meses. Também participam da iniciativa representantes das etnias guarani-kaiowá (MS) e tikuna (AM).

Mais informações sobre os eventos e o projeto podem ser acompanhadas pelos perfis oficiais:

@kaingangcanela

@idglobal.oficial

@radiodocanella