Polícia Civil de Canela recolhe cães abandonados em áreas de risco

Na manhã desta sexta-feira, 4 de abril, uma ação coordenada pelo Centro Municipal de Proteção Animal (CEMPRA) resultou no recolhimento de cães abandonados em áreas de risco de Canela. A iniciativa foi conduzida pela Polícia Civil, por meio do Cartório do Animal da Delegacia de Polícia, com apoio do CONSEMA, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PATRAM e Grupo Patas.

Os recolhimentos aconteceram nas localidades da Pedreira e do Lixão, pontos frequentemente associados a abandono de animais. As equipes atuaram de forma integrada para garantir a segurança dos cães e a retirada deles desses ambientes inadequados.