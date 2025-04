Rodrigo Rodrigues tem Projeto aprovado e garante acesso de Fisioterapeutas Pélvicos em Hospitais e casas de maternidade de Canela

Rodrigo Rodrigues apresentou o primeiro projeto de Lei Legislativo de 2025 que foi proposto por vereador na Câmara e aprovado por unanimidade.

A Lei garante a entrada de fisioterapeutas pélvicos com especialização em Saúde da Mulher em hospitais e casas de maternidade, com intuito de garantir melhor desempenho das maternidades e qualidade para as mulheres gestantes de Canela.

Dentre os benefícios, o Vereador destaca: “os procedimentos desenvolvidos pelo fisioterapeuta pélvico do processo anterior ao posterior do parto podem reduzir em até quatro horas o trabalho de parto, bem como diminuir consideravelmente as taxas de cesariana e promover a redução da dor, já que são profissionais com conhecimento em biomecânica da pelve materna”.

A Lei permite a entrada dos profissionais nestes estabelecimentos como mais um membro de uma equipe multidisciplinar, garantindo o direito de escolha da gestante ao parto e contribuindo para uma importante e considerável redução de gastos hospitalares com internação, analgesia e procedimentos.

A Lei foi desenvolvida pelo Vereador com a oitiva da Direção do Hospital de Canela, que vem promovendo melhoras significativas na ala de maternidade do hospital e entende a necessidade de respeitar os direitos das mulheres.

Canela receberá nos próximos anos um amplo investimento na maternidade, tornando-se referência para região, inclusive com parto humanizado.