Secretaria de Saúde de Canela intensifica serviço de castrações

As castrações de cães e gatos, ofertadas pelo município de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, foram pauta de reunião realizada nesta quinta-feira, dia 3, entre o secretário responsável pela pasta, Jean Spall, e representantes das clínicas veterinárias que prestam o serviço. Na oportunidade, foram tratados assuntos como a organização e os encaminhamentos das fichas de castrações que passarão a ficar centralizadas na Secretaria de Saúde.

A veterinária Kaetillyn Araújo Diniz da Silva, que atua como coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), é quem acompanhará o andamento deste serviço. A profissional é mestranda em Ciência Animal e pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, em Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal e em Epidemiologia.

Conforme o secretário municipal de Saúde, os tutores dos pets interessados em acessar o atendimento deverão preencher as fichas para a castração contendo todos os dados necessários sobre o animal e seu responsável para que sejam encaminhados às clínicas para posterior realização do serviço. Ele ressalta, ainda, que a responsabilidade por levar e buscar os animais nas clínicas é do tutor, nos dias e horários pré-agendados. O não comparecimento resultará em arquivamento da solicitação. “Os cuidados pós-operatórios e os medicamentos necessários também são por conta do responsável pelo animal”, complementa Spall.

Foto: Divulgação