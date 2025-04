Ana Paula Ferreira da Cruz Bennemann assume a presidência estadual da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

A eleição aconteceu na última sexta-feira (04), em Novo Hamburgo

Na última sexta-feira (04), a Secretária Municipal de Educação de São Francisco de Paula, Ana Paula Ferreira da Cruz Bennemann, foi eleita Presidente estadual da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS) para o biênio 2025-2027, tendo como Vice-presidente a dirigente municipal de Igrejinha, Cristiane Martin. A eleição aconteceu durante o 35º Fórum Estadual Ordinário de Educação do RS e Região Sul, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo.

Ana Paula Bennemann é Pedagoga com mais de 25 anos de atuação na educação infantil e especialista em Gestão Pública, e assumiu a Secretaria de Educação de São Francisco de Paula em 2017. Durante os oito anos da Secretária à frente da pasta, a educação de São Francisco de Paula atingiu importantes marcos, como a conquista do Selo Prata no compromisso com a alfabetização e a ampliação da oferta do ensino integral, que garantiu o cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação – atualmente, no Município, mais de 50% das escolas disponibilizam jornada estendida, beneficiando 25% dos alunos matriculados.

A Presidente eleita enfatizou a importância de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito na Seccional. “É uma grande honra e uma responsabilidade imensa assumir a liderança dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Seguiremos destacando a importância da garantia dos direitos constitucionais e o fortalecimento do regime de colaboração”, ressaltou Ana Paula Bennemann.

Com o tema “Gestão Municipal em Pauta: as políticas públicas e a garantia de direitos”, o evento promoveu encontros e debates entre autoridades de diversos setores da sociedade, como Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação, Undime Nacional, Ministério Público, FAMURS, entre outros, que discutiram temas como os desafios e caminhos para garantir o acesso e a qualidade da Educação Básica em todas as suas etapas e modalidades. O evento também abordou a responsabilidade compartilhada entre União, Estados e Municípios para garantir recursos, infraestrutura, qualificação de profissionais e inclusão dos estudantes no processo educacional.

A Undime é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por objetivo mobilizar, articular e integrar os dirigentes municipais de educação de todos os municípios brasileiros para defender a educação pública com qualidade social, respeitando e representando a diversidade do país. A associação integra a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e também contribui com a formulação, promoção e acompanhamento das políticas públicas de educação.