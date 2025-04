Comunidade está inserida ao evento Páscoa em Canela

A Páscoa em Canela hoje foi tomada pelo encantamento do projeto Ateliê nas Escolas- arte, cores e memórias, no qual mais de 500 alunos da rede municipal de ensino customizaram coelhinhos que foram colocados por eles nas árvores da decoração do evento, na Avenida Júlio de Castilhos, que está linda e colorida com as Osterbaum.

Com brilho nos olhos e muita criatividade, as crianças produziram coelhinhos coloridos e personalizados. Cada peça é única e carrega o carinho e o empenho dos pequenos artistas, que se envolveram com entusiasmo em todas as etapas do projeto. A proposta reforça a importância da integração entre educação, cultura e turismo, promovendo o sentimento de pertencimento e o embelezamento da cidade para moradores, numa parceria entre as secretarias de Turismo e Cultura, Educação, Esporte e Lazer.

Reafirmando o compromisso do município com ações que valorizam a comunidade, a Páscoa em Canela contará com ações em alguns bairros e escolas, como por exemplo: dia 9, a Escola Municipal Dante Bertolucci receberá a Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Parada de Páscoa e na quinta-feira, dia 10, a Escola Rodolfo Schilieper contará com o Comboio de Páscoa; já o espetáculo A Origem da Páscoa será apresentado na Escola Santa Teresinha, no mesmo dia.

E no fim de semana a programação se concentra na Praça João Corrêa, com a Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Parada de Páscoa, às 10h30 de sábado e intervenções artísticas no mesmo dia, às 14h e no domingo, às 16h.

A Associação Comercial e Industrial de Canela, em sintonia com o evento “Páscoa em Canela”, lança a campanha “Nos Trilhos da Magia”. A ação envolve o comércio local e, neste ano, quem comprar nas empresas participantes concorrerá a três cestas recheadas com produtos variados, totalizando mais de R$ 2 mil em prêmios.

Toda a programação da Páscoa em Canela tem entrada franca e é uma realização da Prefeitura Municipal.