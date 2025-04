Festival Internacional do Quilt e Patchwork começa quarta (9) em Gramado e promove uma festa de cores e criatividade

O 28º Festival QuiltBrasil – Festival Internacional de Quilt e Patchwork transforma Gramado em uma verdadeira oficina de cores e criatividade com imersão no universo fascinante da arte têxtil de 9 a 12 de abril de 2025.

Além da Rota do Quilt, que já movimenta a cidade com exposições de mais de 150 artistas do Brasil e Argentina, o evento principal no Expogramado e em outros pontos da cidade promete uma programação intensa e diversificada. Os mais de 5 mil participantes vão desfrutar de mostras, feira de produtos, concorrer a prêmios no Concurso Internacional de Quilts e aprimorar suas habilidades em inúmeras oficinas e cursos ministrados por renomados especialistas.

A programação do festival abrange mostras para todos os gostos e estilos. No Coreto da Praça Major Nicoletti, a mostra “Ilumina” traz a leveza e a beleza de diversas criações. O Centro Municipal de Cultura abriga a tradição dos “Quilts Tradicionais” e a sensibilidade da mostra “Meu Ikigai”, da artista argentina Gloria Tanquilevich. A Câmara de Vereadores é palco da expressiva mostra “Ser Plural”, de Carmen Netto. A mostra “Acervo” da artista brasileira Dóris Sueli Teixeira é atração no Olivas de Gramado.

Já o Expogramado concentra a efervescência do Concurso Internacional de Quilts e mostras temáticas como “Brasilidade”, “Amazônia”, “Luz, Linha e Ilusão”, a obra têxtil de Cecilia Koppmann, os “Outros Mundos” de Pat Muller e a celebração dos 80 anos de Adriana Sleutjes.

Os entusiastas do quilt e patchwork também tem a oportunidade de participar, durante o evento, de uma vasta gama de oficinas e cursos, explorando desde técnicas tradicionais até abordagens contemporâneas.

A programação do festival terá cerimônia de abertura e premiação do Concurso Internacional de Quilts na noite de quarta-feira (9/04), no Expogramado. Um ponto alto será a “Parada do Quilt”, que colorirá o entorno do Lago Joaquina Rita Bier na tarde de sábado (12/04), proporcionando um espetáculo visual único para moradores e visitantes.

“O Festival Internacional do Quilt e Patchwork de Gramado se consolida como um evento imperdível para todos os apaixonados por essa arte, oferecendo aprendizado, inspiração e muita celebração”, destaca uma das organizadoras do evento, a empresária Carmen Netto.

SERVIÇO:

Evento: 28º Festival QuiltBrasil – Festival Internacional de Quilt e Patchwork

Data: 09 a 12 de abril de 2025

Locais: Expogramado, Coreto da Praça Major Nicoletti, Centro Municipal de Cultura e Câmara de Vereadores (Gramado, RS)

Horário das Mostras: 10h às 18h (verificar datas específicas de cada mostra na programação)

Destaques da Programação: Abertura e Premiação: 09 de abril (quarta-feira) à noite, no Expogramado. Parada do Quilt: 12 de abril (sábado), das 13h30 às 14h30, ao redor do Lago Joaquina Rita Bier. Oficinas e Cursos: Consultar programação completa com horários e locais específicos no site oficial.

Informações adicionais e inscrições: www.quiltbrasil.com.br/mostras-paralelas-2025 ou pelo e-mail: contato@quiltbrasil.com.br e telefone (54) 999783778.