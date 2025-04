Gestores do Parque do Caracol e líderes da serra participam de painéis no Fórum da Liberdade

A 38ª edição do evento aconteceu na quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de abril, em Porto Alegre.

Representando uma das áreas de preservação ambiental mais importantes do turismo do Rio Grande do Sul, a Gerente Geral do Parque do Caracol, Sandra Ferraz, e o diretor de Relações Institucionais do Grupo Iter, Paulo Gontijo, participaram na quinta-feira, 3 de abril, do 38° Fórum da Liberdade, na PUCRS, em Porto Alegre.

A holding, que administra o cartão-postal de Canela há dois anos, foi uma das patrocinadoras da conferência e convidou autoridades e entidades da Serra Gaúcha para participarem de seus dois painéis no evento: “Iniciativa privada e preservação ambiental” e “Turismo e as cidades”.

O primeiro painel, “Iniciativa privada e preservação ambiental” , aconteceu às 14h30 da quinta-feira e foi mediado por Paulo Gontijo.

Ao lado da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kauffmann, e de Carlos Falcão, Gerente de Projetos do Instituto Semeia, Gontijo debateu como o turismo deve ser encarado como uma atividade fundamental para a preservação da natureza através de uma atividade econômica pautada nos incentivos adequados.

Paulo Gontijo, Sandra Ferraz e Sergio Andreoli, gestores do Parque do Caracol, em Canela.

Deangelis Pereira

Em sua apresentação, ele destacou os investimentos que estão sendo feitos no Parque do Caracol como um exemplo. “O Parque do Caracol merece! Estamos empenhados em oferecer experiências de excelência, além da contemplação da natureza, gerando assim o interesse cada vez maior de visitantes”, afirmou.

Logo em seguida, às 16h, Sandra Ferraz fez a mediação do painel “Turismo e as cidades”, que tratou do impacto do turismo sobre as cidades, as transformações econômicas, a geração de postos de trabalho, o florescimento cultural e as externalidades positivas.

Para debater o assunto, os convidados foram o prefeito de Canela, Gilberto Cézar, a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker, e o CEO do Alpen Park e presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (APASG), Renato Fensterseifer Júnior.

Sandra Ferraz, Gilberto Cézar, Adriane Brocker e Renato Feinsterseifer.

Deangelis Pereira

“Quem visitar o Parque do Caracol em maio vai notar a diferença a partir dos investimentos que estamos fazendo nele e que, com toda certeza, também irão impactar o entorno e o turismo da região”, reforça Sandra.

“É uma grande honra participar desse evento tão importante no cenário intelectual do Brasil, especialmente sobre temas de grande relevância na atuação do Grupo Iter: turismo e preservação ambiental”, destacou a gestora do parque.

O Fórum da Liberdade é uma conferência sobre economia e política, organizada pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE). Desde 1988, o evento já contou com a presença de cinco ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e nove chefes de Estado. A edição de 2025 acontece nos dias 3 e 4 de abril na PUCRS e tem como tema “Coragem para Escolher”, abordando a importância das decisões individuais e suas consequências.