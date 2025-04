Integrantes do Memorial Canela conhecem o acervo de Olmiro dos Reis

Pesquisador reúne amplo material sobre a história do município

O acervo particular de Antônio Olmiro dos Reis tem sido apresentado aos integrantes do Memorial Canela, surpreendendo a todos pelo volume de itens relevantes para a compreensão da história do município. Os milhares de itens que ele vem registrando ao longo de décadas estão preservados em pastas separadas por assuntos e épocas, constituindo uma formidável linha do tempo, num conjunto de conteúdos imprescindível para pesquisadores.

Antigo quinto distrito de Taquara, emancipado há 80 anos, Canela (na origem, Canella), hoje um dos principais destinos turísticos brasileiros, tem sua trajetória ligada inicialmente à implantação da ferrovia e ao ciclo econômico da madeira, além de ser, na primeira metade do século XX, importante centro de prevenção e convalescência às doenças respiratórias.

Pesquisador autodidata, atencioso a cada grupo de visitantes que recebe em sua residência, Olmiro presta explicações detalhadas sobre cada item de sua coleção. “Foi uma tarde muito proveitosa. Só esse acervo já dá um Memorial”, disse Liane Rodolpho, que integrou a primeira turma de visitantes. “Quero voltar”. Já Marizabel Viezze comentou: “Mais uma aula sobre Canela”, e Dida Bertolucci expressou: “Que tarde espetacular! Aprendi e vou aprender mais, pois voltaremos”.

“Muito obrigada, Olmiro, pela sua recepção e por nos premiar com todo esse material valiosíssimo”, afirmou Claudia Wagner, enquanto Eduardo Port classificou como privilégio a oportunidade de entender um pouco mais sobre o trabalho de Olmiro.

As visitas regulares ao acervo do dedicado pesquisador integraram as atividades iniciais do Memorial neste início de 2025, marcado também por reuniões ordinárias e preparatórias às demais atividades programadas para este ano. Recentemente, a entidade recebeu o secretário municipal de Turismo e Cultura, Rafael Carniel, a quem reiterou a defesa de plena e imediata recuperação da Casa de Pedra, cuja longa deterioração preocupa e impede sua destinação adequada.

Encontro mensal

O Memorial Canela realiza, nesta sexta-feira, dia 11 de abril, às 10h, no Espaço Sicredi, o seu encontro mensal, para análise dos temas ligados à história municipal. Como nas reuniões anteriores, também esta é aberta a todos os interessados.

Sobre o Memorial Canela

A Associação de Desenvolvimento e Preservação da Memória e Cultura de Canela, mais conhecida como “Memorial Canela”, foi criada em 2022, para valorização do patrimônio histórico-cultural do município. Fundada por pessoas interessadas na cultura local e na preservação de seu patrimônio, é uma organização sem fins lucrativos, mantida por seu quadro de associados e doações de empresas e instituições.

