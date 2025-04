Rissul em Canela ganha revitalização

A atividade acontece na quinta-feira, 10 de abril de 2025

O Rissul, uma das principais redes de supermercados da Serra Gaúcha, está prestes a oferecer uma nova experiência de compras para a cidade de Canela. Após um período de reformas e melhorias, a loja será reinaugurada na quinta-feira, 10 de abril, trazendo uma série de novidades que irão impactar positivamente o dia a dia da comunidade local.

A revitalização da unidade Rissul em Canela proporciona mais modernidade e praticidade, que os moradores e clientes tanto prezam.

Novidades

Entre as novidades, a padaria agora opera no conceito de autoatendimento, oferecendo mais comodidade e autonomia para que os clientes escolham e levem para casa produtos sempre frescos e saborosos. O Grill também adota esse formato, disponibilizando uma ampla variedade de comidas prontas para atender diferentes paladares. Além disso, a loja passa a contar com carregadores para carros elétricos, acompanhando as novas demandas da sociedade e reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade.

A unidade também recebeu melhorias estruturais: o piso foi renovado, o forro foi substituído, a iluminação modernizada e a comunicação visual reformulada, tornando o ambiente mais acolhedor e funcional. Além disso, novas gôndolas foram instaladas, garantindo uma melhor organização e exposição dos produtos, facilitando a escolha dos clientes e proporcionando uma jornada de compra mais agradável.

O espaço destinado ao hortifrúti foi ampliado e, junto com o açougue, ganhou sinalização moderna, destacando essas seções no novo layout da loja. Já a adega de vinhos foi acrescida e ganhou maior destaque, oferecendo uma seleção especial de rótulos nacionais e importados que prometem conquistar os clientes.

Com todas essas melhorias, o Rissul também está ampliando sua equipe local e, atualmente, conta com 13 vagas abertas para diferentes áreas, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento econômico da região. Hoje, a unidade de Canela conta com 162 colaboradores, que, junto com a nova estrutura, garantem um atendimento ainda mais qualificado e próximo dos clientes.

A reinauguração não é apenas uma transformação física, mas também um reflexo do posicionamento da marca, reafirmando seu slogan: “Prazer em fazer você feliz”. O Rissul continua investindo em inovação, bem-estar e no relacionamento com seus clientes, proporcionando um ambiente de compras moderno, confortável e alinhado às necessidades do dia a dia dos canelenses.

“A comunidade de Canela, que já conta com o Rissul como um grande aliado no cotidiano, agora terá um espaço ainda mais agradável para suas compras, com a qualidade e o compromisso de sempre”, destaca Robert Marks, diretor de varejo da UnidaSul, holding responsável pela administração do Rissul.

Serviço

Reinauguração: quinta-feira, 10 de abril de 2025

Loja Rissul de Canela – Avenida João Pessoa, 417, Centro de Canela – RS

Horário de atendimento: De segunda a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos, das 8h30 às 20h30.

Contato: (54) 3282-1844 ou (54) 3282-1359.

Mais informações: www.rissul.com.br