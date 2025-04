Série Bronze de Canela chega em momento decisivo da fase de grupos

A Série Bronze de Futsal de Canela passa da metade da sua fase de grupos e entra em um momento decisivo. A competição, que prevê a classificação dos seis melhores colocados e dois melhores segundos diretamente para as oitavas de final, além das outras melhores 16 equipes para uma repescagem, começa a afunilar.

Neste momento, cada ponto vale para garantir a classificação, apesar de nenhuma equipe ter classificada matematicamente, somente sete equipes, das 40 participantes, mantém 100% de aproveitamento. A rodada de número 17, das 29 programadas, acontece na noite desta segunda (7), a partir das 19h, com transmissão ao vivo do Portal da Folha, pelo YouTube, pelo link https://www.youtube.com/live/apnpPoAoU0E

Os jogos da noite serão:

• Amigos do Chacrão x Peleadores

• Real Matismo x Projeto 25

• Resenha / Santa Catarina x Avenida

• Gigantes da Serra x AKAF – Kiki’s

Pela 16ª rodada, realizada na última sexta (4), os resultados foram:

• Unidos 7 x 2 Bayer de Muleque

• Âncora 2 x 1 CasaBlanca

• Eficaz 3 x 2 Elite Futsal

• Mercenários 4 x 1 Magnus

O DMEL de Canela disponibiliza o link https://www.copafacil.com/2025bronzecanela, no qual é possível acompanhar os resultados, próximos jogos, tabela de classificação e estatísticas da Série Bronze de Futsal.