Workshop do SESI-RS discute felicidade e engajamento no ambiente de trabalho

Na próxima terça-feira, 15 de abril, o SESI-RS promove o workshop “Felicidade e Engajamento no Trabalho”, um encontro interativo que convida profissionais a refletirem sobre a importância do bem-estar emocional no contexto corporativo. A atividade será realizada às 8h30 no auditório da ACIC (Av. Osvaldo Aranha, 450 – Sala 12, Subsolo – Centro).

Reconhecido como pioneiro no cuidado com a saúde mental nas indústrias, o SESI-RS desenvolve soluções voltadas à promoção de um ambiente organizacional mais saudável e produtivo. O workshop traz uma abordagem prática e reflexiva sobre como a felicidade influencia diretamente o clima das equipes e os resultados das empresas.

Entre os tópicos abordados estão:

A relação entre felicidade e saúde mental;

O impacto da satisfação pessoal no desempenho no trabalho;

Estratégias para criar um ambiente mais positivo e engajado.

O evento é uma oportunidade para profissionais de diferentes áreas repensarem suas jornadas e adotarem práticas que favoreçam um ambiente de trabalho mais equilibrado e motivador.

A entrada é gratuita e as vagas são limitadas.