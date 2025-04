Alpen Magic Day acontece neste sábado (12) em Canela

Dia especial no Alpen Park irá marcar a abertura da nova experiência Fogo do Dragão em parceria com a Hector Studios.

Neste sábado, 12 de abril, o parque de aventura e diversão Alpen Park, em Canela, realiza o Alpen Magic Day, um dia especial que irá marcar a abertura da montanha-russa Fogo do Dragão com licenciamento da Hector Studios.

A programação começa às 10h30 e encerra às 18h30. O ingresso, que está à venda pelo site www.alpenpark.com.br, garante o acesso ao parque, vouchers de guloseimas e bebida temática (um ticket Holly Candies, um ticket Donut, um ticket Elixir e um ticket Pipoca), além de acesso ilimitado para andar quantas vezes quiser em seis atrações: montanha-russa Fogo do Dragão, Trenó, Alpen Car (Bate-bate), Alpen Turbo Drop (Torre de queda livre), Alpen Motion (Cinema 4D) e Alpen Interactive (Jogo interativo). Ao contrário dos dias convencionais, exclusivamente nesta data, só entrarão no parque convidados e visitantes com ingresso em mãos.

A nova experiência na montanha-russa Fogo do Dragão é a primeira parceria de licenciamento do Alpen Park e irá proporcionar aos visitantes a sensação de andar no fogo do ‘Hector, o Mago Dragão’, protagonista de um universo mágico que hoje possui restaurantes temáticos em Gramado e já conquistou milhares de fãs. Durante o dia, os visitantes também terão vivências com personagens do universo Hector, shows da Hector Studios e interação com o Bart (mascote do Alpen Park).

O passaporte para o Alpen Magic Day tem valor de R$ 69,90 para pessoas entre 0,80m e 1,29m e R$ 159,90 para pessoas acima de 1,30m. Em caso de chuva, a programação será transferida para o dia 13 de abril, domingo.



ALPEN MAGIC DAY DO ALPEN PARK

Quando: 12 de abril, sábado, das 10h30 às 18h30

Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – Canela (RS)

Ingressos:

Pessoas entre 0,80m e 1,29m – R$ 69,90

Pessoas acima de 1,30m pagam – R$ 159,90

Pessoas menores de 0,80m tem acesso gratuito

O que está incluso no ingresso:

– Montanha-russa temática Fogo do Dragão

– Trenó

– Alpen Car (Bate-bate)

– Alpen Turbo Drop (Torre de queda livre)

– Alpen Motion (Cinema 4D)

– Alpen interactive (Jogo interativo)

– Shows Hector Studios

– 1 Ticket Holly Candies

– 1 Ticket Donut

– 1 Ticket Elixir

– 1 Ticket Pipoca



*O visitante pode andar quantas vezes quiser nos brinquedos que fazem parte do passaporte.

**A altura mínima para aproveitar qualquer atração do parque é de 0,80m. Pessoas entre 0,80m e 1,29m podem acessar o Trenó, Alpen Car, Cinema 4D e Castelo Alpen Kids. Se for menor de idade, é necessário estar acompanhada de um adulto responsável.

Compra de ingressos: https://www.alpenpark.com.br/alpen-magic-day/

Valor de estacionamento por veículo: R$ 20

Para referência

O Alpen Park é o parque de aventura e diversão da Serra Gaúcha. Localizado em Canela, ele possui atrações para toda a família em uma área de 6 hectares em meio à natureza. Além do primeiro trenó Alpino do Brasil, brinquedos e atividades de aventura, o parque também oferece áreas reservadas para contemplação e descanso, lojas de souvenirs, roupas e produtos locais e dois restaurantes. Em 2024, foi reconhecido como um dos melhores parques de diversão do mundo no “Travellers’ Choice – Best of the Best” da plataforma TripAdvisor.