Canela lança formulário para cadastramento de eventos privados e impulsiona a economia local

A cidade de Canela, conhecida por sua beleza, tradição e também por ser a Capital Nacional dos Parques Temáticos, acaba de lançar um novo recurso para facilitar o cadastramento e a divulgação de eventos privados em seu território. Através de um formulário on-line, disponibilizado no site oficial da promoção turística canela.com.br, organizado pela Secretaria de Turismo e Cultura, os organizadores de eventos corporativos, culturais e outros poderão registrar suas atividades, que serão incluídas no site oficial do município.

A medida tem como objetivo aumentar a visibilidade de Canela como destino para eventos, atraindo turistas e fomentando a economia local. “A cidade possui um grande potencial para sediar eventos de diferentes portes e a centralização das informações em um único espaço contribuirá para o crescimento do setor turístico e de negócios em Canela”, afirma o prefeito Gilberto Cezar.

O formulário on-line é de fácil acesso e pode ser preenchido por qualquer entidade ou organização que esteja planejando realizar um evento na cidade. Após o cadastro e análise das informações, os eventos serão promovidos junto aos demais eventos da cidade, ampliando o alcance e atraindo novos participantes.

A iniciativa busca não apenas a organização e a transparência, mas também criar novas oportunidades para os negócios locais, como hotéis, restaurantes e parques que serão diretamente impactados pela vinda de visitantes/participantes para os eventos.

Passo a passo

Acesse o site: canela.com.br

Em “Eventos”, Clique na opção “Todos os eventos”

E, após, em “Formulário para Cadastro de Eventos Privados 2025”.