Conferência sobre saúde dos trabalhadores acontece nesta quarta-feira em Canela

Com o tema “Saúde do Trabalhador e Trabalhadora como Direito Humano”, a Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Canela realizarão nesta quarta-feira, dia 9, das 8h ao meio-dia e das 13 às 17 horas, a Conferência Municipal de Saúde. O evento acontecerá no núcleo universitário da Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Canela.

O encontro será voltado para os profissionais da saúde e comunidade em geral e terá como base os seguintes eixos: 1 – Política estadual e nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora; 2 – As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora e 3 – Participação popular na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras para efetivação do controle social.

A programação contará com palestras das profissionais Nicieli Sguissardi, especialista em Fonoaudiologia do Trabalho pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, que atua há 11 anos no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) da Serra Gaúcha, e da enfermeira com mestrado em Epidemiologia, Danusa Brandão.

O evento é gratuito. A Secretária de Saúde de Canela destaca a importância da participação dos representantes dos sindicatos de todas as categorias do município no evento. “Cuidar da saúde dos funcionários de todos os setores, é garantia de oferecer um serviço mais qualificado à comunidade”, reitera o secretário de Saúde, Jean Spall.

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela