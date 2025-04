Curso de Arteterapia, Autoconhecimento e Educação: uma jornada de transformação pessoal e profissional

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio dos cursos de licenciaturas em Pedagogia, Matemática, História e Letras, estão promovendo uma formação transformadora na área de Arteterapia, com foco no autoconhecimento, na expressão criativa e no desenvolvimento educacional. O curso acontecerá entre os dias 15 de abril e 24 de junho e é direcionado a licenciandos, professores, arteterapeutas, profissionais de saúde e outras pessoas interessadas no tema. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de abril em www.faccat.br/cursoseeventos .

A professora ministrante do curso, Patrícia Kebach conta que existem muitas formas de linguagem artística para se expressar. “Seja pela dança, pelo teatro, pela música, pela escrita criativa, pela contação de história, são várias as formas de expressão pelo ser humano e através da arteterapia podemos promover a cura psíquica e o desenvolvimento criativo”, destaca a docente.

Professora ministrante do curso, Patrícia Kebach

Estrutura do curso e conteúdo programático

O curso, com carga horária de 40 horas, será realizado às terças-feiras, das 19h30min às 22h30min, na Sala D406 do Estúdio de TV da Faccat, no campus. Durante 10 encontros, os participantes terão acesso a um conteúdo diversificado e enriquecedor, abordando técnicas terapêuticas que envolvem arte, meditação, expressões corporais e o uso de arquétipos, além de promover uma experiência prática de integração entre teoria e prática terapêutica. O conteúdo programático inclui: