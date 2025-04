Saúde de Canela capacita primeira turma em Prática Integrativa e Complementar

Com o objetivo de qualificar os atendimentos, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a formação da primeira turma de profissionais da atenção primária e secundária pelo curso de Auriculoterapia, integrando a Prática Integrativa e Complementar em Saúde (PICS), que teve sua formatura realizada na sexta-feira, dia 4, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica).

O curso foi destinado aos profissionais da área. Conforme a palestrante, a fisioterapeuta Vanessa Michelon Cocco, o curso foi dividido em quatro módulos, teórico-práticos, abordando a técnica de auriculoterapia. Segundo ela, esta técnica é uma das terapêuticas da Medicina Tradicional Chinesa e consiste na estimulação de pontos reagentes na orelha com estimuladores esféricos ou agulhas. “A orelha é uma estrutura inervada, tanto por nervos espinais que saem da coluna, como nervos cranianos, e faz conexões com diferentes áreas cerebrais, como o sistema límbico, envolvido nas emoções. Por isso, esta terapia tem sido recomendada para manejo de dores e distúrbios do humor, por exemplo”, salienta a fisioterapeuta. “Esta capacitação faz parte de uma das etapas de implementação da Política Nacional de PICS no município”, acrescenta Jean Spall, secretário de Saúde.

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela