Vereador Jone Wulff visita EMEI Professora Eva Alzira e se emociona com pedido de alunos por pracinha

O vereador Jone Wulff realizou uma visita à Escola Municipal de Educação Infantil Professora Eva Alzira Batista Nunes Bianchi para ouvir as demandas da comunidade escolar e se deparou com um pedido especial vindo diretamente dos alunos do Pré II.

A visita foi motivada pelo Projeto “Vozes da Comunidade”, desenvolvido pelas professoras Letícia Macedo e Jucemira dos Santos. A iniciativa surgiu após uma criança questionar por que não havia uma pracinha perto da escola. A partir disso, a turma iniciou uma expedição investigativa pelo bairro, buscando entender sua história e os elementos que o compõem, como moradores antigos, o comércio local e a Associação de Moradores.

O desejo por um espaço de lazer tornou-se unanimidade entre as crianças, que elaboraram um “abaixo-assinado” simbólico, escrevendo seus nomes para reforçar o pedido. O presidente da Associação de Moradores, ao participar de uma roda de conversa na escola, comprometeu-se a levar a solicitação até o Legislativo.

Durante a reunião de pais em março, o desejo das crianças também foi compartilhado com as famílias, e um pai prontificou-se a procurar um vereador. No dia 2 de abril, Jone Wulff atendeu ao chamado e, acompanhado do assessor Rafael Cruz, visitou a escola, onde foi recebido com desenhos feitos à mão representando a tão sonhada pracinha.

“Foi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória. Ver a inocência e o carinho das crianças, desenhando seus sonhos e confiando que podemos ajudá-las, me tocou profundamente”, afirmou Jone, que se comprometeu a buscar recursos para viabilizar a construção do espaço. “Brincar é parte fundamental da infância. Vou levar essa demanda adiante para tornar esse sonho realidade.”