Coleta de resíduos verdes em Canela será retomada nesta quinta-feira

Devido a grande demanda para o recolhimento de resíduos verdes em vários bairros da cidade, a Prefeitura de Canela, por meio de nova empresa contratada, com supervisão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, reiniciará a coleta de resíduos verdes a partir desta quinta-feira, dia 10.

Conforme a diretora do Departamento de Coleta Seletiva da pasta, Laci Gross, os resíduos verdes como grama, folhas e restos de jardinagem devem estar ensacados para serem recolhidos. Já os galhos de podas e vegetação tombada devido a fatores climáticos não precisam estar ensacados para a realização do serviço. Laci explica, ainda, que o material não deve ser depositado na calçada. “Os contribuintes devem depositar o resíduo verde para fora do seu pátio no dia determinado do recolhimento, pois é proibida a permanência destes resíduos nas calçadas, conforme o Código de Posturas do município”, enfatiza.

PODAS E SUPRESSÃO DE ÁRVORES

No caso de podas e supressões de árvores, o contribuinte deve solicitar alvará na Secretaria do Meio Ambiente para que o processo ocorra de modo regular e atenda a Lei de Proteção das Florestas, das árvores e demais formas de vegetação nativa. Atualmente a licença tem o custo inicial de R$ 53,00 dependendo da quantidade de árvores.

Para solicitar a poda ou supressão de vegetação é necessária a seguinte documentação: matrícula atualizada do imóvel (nos últimos 30 dias), cópia do documento do proprietário, além do preenchimento de um formulário na Secretaria e do pagamento de taxa.

Coleta

O horário da realização da coleta de resíduos verdes será das 7h30 às 16h30. O contribuinte pode, ainda, levar os resíduos provenientes de poda diretamente ao local licenciado, localizado na Rua Otaviano Amaral Pires na Localidade Banhado Grande. Mais informações sobre a coleta seletiva pelo contato (54) 9 9119-6412. Ou pelo e-mail coletaseletiva@canela.rs.gov.br.

ROTEIRO PARA COLETA DE RESÍDUOS VERDES NOS BAIRROS:



SEGUNDA-FEIRA: Bairros Alpes Verdes, Santa Teresinha, Centro e Serrano.

TERÇA-FEIRA: Bairros do Cedro, Leodoro de Azevedo, Maggi, Luiza e Suzana.

QUARTA-FEIRA: Bairros Palace Hotel, Loteamento Central, Bairro Sesi, Eugênio Ferreira, Pinheiros e Suíça.

QUINTA-FEIRA: Bairros Boeira, Celulose, Bom Jesus, São Luiz, Ulisses de Abreu, São José, Santa Marta, Dante, Hortênsias e Laje de Pedra.

SEXTA-FEIRA: Bairros Saiqui, Jardim das Fontes, Distrito Industrial, São Rafael, Canelinha, São Lucas e Marian.

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela