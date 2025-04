Em Canela, festival terá arte, debate e sustentabilidade em luzes

Quando a noite cair entre os dias 1º e 4 de maio, Canela não será mais somente um dos destinos mais encantadores da Serra Gaúcha, mas uma cidade-cenário, uma galeria a céu aberto, um palco onde a luz não apenas ilumina, mas também questiona, ensina e provoca. É nesse espírito que nasce a primeira edição do Canela Light Fest — Festival das Luzes, um evento que reúne arte contemporânea, consciência ambiental e troca de saberes.

Distante dos formatos comerciais e do uso publicitário da iluminação, o Canela Light Fest aposta em uma curadoria focada exclusivamente na expressão artística. Todos os trabalhos que integram o festival são de cunho artístico. VJs, arquitetos, designers, performers e artistas visuais se reúnem para apresentar vídeos, instalações, esculturas de luz, intervenções urbanas, mapping e light painting, em uma experiência imersiva e gratuita.

O Festival prioriza o uso de luzes de baixo consumo, reafirmando o compromisso com a energia limpa e com o meio ambiente. A proposta não fica apenas na estética: o Canela Light Fest quer formar, inspirar e transformar. Por isso, promove oficinas para crianças e adolescentes, despertando nelas o interesse pela arte digital e pela preservação ambiental.

Ao todo, participam do evento 10 artistas convidados e 5 selecionados em concurso. A Praça João Corrêa será o palco principal das intervenções, com esculturas de luz tridimensionais, dança com luz, VJ no multipalco e a instalação de André Severo com projeções no palco do teatro. Daniel Lima apresenta a “Cobra Grande”, obra interativa que segue os passos dos visitantes. Kira Lua trará duas criações potentes: “Seres Imaginários”, que brilham na luz negra, e “Mito da Gralha Azul”, performance com gralhas iluminadas vestidas por duas indígenas que dançarão uma coreografia narrada pelo cacique Maurício.. Haverá ainda atividades infantis com tintas fosforescentes e luz negra, garantindo um espaço lúdico e criativo para os pequenos.

Durante os quatro dias de evento, o público poderá participar de debates com a presença dos artistas, abertos à comunidade, são parte essencial da programação oficial.

Além disso, uma oficina especial será oferecida às crianças e adolescentes do Centro Social Padre Franco, ampliando o alcance social do festival e reafirmando seu caráter formativo.

Mais informações no site canelalightfest.com.

O Canela Light Fest – Festival das Luzes é uma realização da Miraceti Projetos Culturais, através da Lei de Incentivo Cultural, com o patrocínio de Açúcar Guarani, Vitivinícola Jolimont, Redecard Itaú e apoio da Prefeitura Municipal de Canela, IEAVI – Instituto Estadual de Artes Visuais e UCS – Universidade de Caxias do Sul, com financiamento Prócultura – RS.

SERVIÇO:

Canela LightFest – Festival das Luzes 2025

Local: Praça João Corrêa, Canela, RS

Data: 1º a 4 de maio de 2025