Está aberta a campanha de vacinação contra a gripe em São Francisco de Paula

Grupos prioritários já podem receber a imunização

Nesta semana, a Prefeitura de São Francisco de Paula, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à campanha de vacinação contra a gripe. A vacinação é a estratégia mais eficaz de prevenção, visto que promove a imunidade durante o período de maior circulação do vírus e reduz as chances de agravamento da doença, internações e óbitos. Na primeira fase da vacinação, o público-alvo da campanha são as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, selecionadas pelo Ministério da Saúde por terem maior risco de exposição ou agravamento. Os demais grupos serão convocados ao longo das próximas semanas.

Fazem parte dos grupos prioritários e já podem ser vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes em qualquer período, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, puérperas (até 45 dias após o parto), professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, membros das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo urbano e de longo curso, portuários, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A meta da primeira fase da campanha é que 90% das gestantes, crianças e idosos sejam vacinados. A vacina trivalente aplicada pelo SUS é produzida pelo Instituto Butantan e protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B, e pode ser aplicada junto a outras vacinas do Calendário Nacional. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os vírus influenza são os de maior importância epidemiológica, devido ao aumento dos casos nos últimos anos, sobretudo em 2024, quando registrou recorde de infecções.

Para vacinar-se, é necessário comparecer a um dos locais de vacinação portando documento de identificação, Cartão SUS e Carteira de Vacinação (ainda que desatualizada).

Confira os locais e horários de atendimento:Sede

Sala de vacinas (Rua Manoel Vicente Ferreira, 196, Centro – em frente ao Posto Central) – de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

UBS Rincão (Rua da Cervejaria, 44) – terças-feiras, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

UBS Cipó (Rua Curupaiti, 750) – quartas-feiras, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

UBS Santa Isabel (Avenida Benjamin Constant, 2280) – quintas-feiras, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

UBS Campo do Meio (Rua 31 de março, 60) – sextas-feiras, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h

Interior

UBS Cazuza Ferreira (verificar datas e horários através do fone 54-3244-8040)

Serviço

Secretaria Municipal de Saúde

Rua José Bonifácio, 68, Centro

Telefone/WhatsApp: (54) 3244-1855, (54) 3244-2180, (54) 3244-3398