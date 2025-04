Prefeito de Canela busca melhorias na área da Saúde em parceria com Hospital Moinhos de Vento

Índices de atendimento no município apresentam crescimento em comparação ao ano passado

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, se reuniu com a equipe administrativa do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira, dia 8, para tratar de possibilidades de melhorias na área da saúde no município. A casa de saúde da capital gaúcha é considerada uma referência nacional em atendimento, infraestrutura, tecnologia e responsabilidade social. O encontro aconteceu na Prefeitura.

Na oportunidade, o chefe do Executivo canelense apresentou dados da Secretaria Municipal da Saúde de Canela e frisou que a cidade está avançando e que a comunidade merece ainda mais. “Canela fez de janeiro a março deste ano 22.172 consultas médicas, o que representa um aumento de consultas de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. As visitas dos agentes de saúde também cresceram 50% no comparativo, realizando em apenas três meses mais de 10,6 mil atendimentos. São números que nos deixam felizes e motivados para buscar ainda mais”, projeta Gilberto Cezar.

Os exames realizados pelo município também apresentaram aumento: Canela realizou de janeiro a março 45.205 exames de laboratório, ou seja, um salto de 40% do atendimento a esse tipo de exame comparado com 2024.