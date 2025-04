Prefeito Gilberto Cezar participa da abertura da Conferência de Saúde de Canela

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, participou da abertura da Conferência Municipal de Saúde com o tema: “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Canela”, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 9, no auditório do Núcleo da Universidade de Caxias do Sul (UCS) de Canela.

Na oportunidade, o prefeito esteve compondo a mesa de discussões do evento, junto com o secretário municipal de Saúde, Jean Carlo Monteiro Spall, e com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marta Vaccari Batista.

Em seu pronunciamento, o prefeito destacou os avanços da pasta neste primeiro trimestre, como a realização de mais de 22 mil consultas médicas, com 20% de aumento em relação ao ano anterior, além da realização de mais de 45 mil exames laboratoriais, entre outros índices. “Com a população de Canela aumentando e, dessa forma, crescendo a demanda de atendimentos, é de extrema necessidade a discussão sobre a garantia da assistência adequada de saúde aos trabalhadores”, ressalta o chefe do Executivo canelense.

O evento, que segue até às 17 horas, conta com a participação de profissionais de saúde, de representantes de outras secretarias do município, dos sindicatos de trabalhadores de várias classes sociais e comunidades em geral. As propostas elencadas durante a Conferência Municipal serão apresentadas pelos delegados na Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá ainda neste primeiro semestre, em Porto Alegre.

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela