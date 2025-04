V Feijoada da Solidariedade bate recorde de público com 722 ingressos vendidos

A quinta edição da Feijoada da Solidariedade, realizada no último sábado (05/04), na Casa Nuvole, em Gramado, foi um sucesso absoluto de público e arrecadação. O evento, que tem como foco o fortalecimento da segurança pública e o bem-estar das comunidades de Gramado e Canela, atingiu a marca de 722 ingressos vendidos — um recorde desde a criação da iniciativa. Os números oficiais e os valores arrecadados serão divulgados durante a prestação de contas com patrocinadores, apoiadores e imprensa, em data a ser anunciada em breve pelos organizadores.

Idealizado pela jornalista e empreendedora Rozangela Allves, o evento já é considerado uma das principais ações beneficentes da região. “Ver a Feijoada chegar tão longe é motivo de enorme orgulho. Cada pessoa que esteve presente contribuiu com um propósito maior, e isso faz toda a diferença. Esta causa é da comunidade, e os verdadeiros protagonistas são todos que acreditam no bem coletivo”, reforçou Rozangela.

Nesta edição, além da arrecadação para projetos da Brigada Militar e da Polícia Civil de Gramado e Canela, a Feijoada também destinou recursos para a Casa Vitória, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Canela.

Para o empresário e anfitrião do evento, Giovani Ghisleni, a alegria de ver a Casa Nuvole cheia reflete o espírito da solidariedade que move a região. “Chegar ao fim do evento com esse sucesso e recorde de público é uma grande felicidade. É um prazer fazer parte da comissão e contribuir com uma iniciativa que traz benefícios concretos para a comunidade. Sempre digo: não adianta termos um destino turístico de sucesso se não investirmos em segurança. Esse movimento é essencial para que nossa região continue se desenvolvendo de forma saudável e segura.”

A Major Claudia Maldaner, da Brigada Militar, também destacou a importância do envolvimento comunitário com ações voltadas à segurança. “Eventos como a Feijoada da Solidariedade mostram que a sociedade está comprometida com um futuro mais seguro e justo para todos. Esses recursos são fundamentais para mantermos e ampliarmos o nosso trabalho, e é emocionante ver tantas pessoas reunidas por uma causa tão necessária”, afirmou. Para ela, cada gesto, cada contribuição, cada sorriso fizeram toda diferença para o evento.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros agradece toda comunidade de Gramado e Canela que se mobilizaram na venda dos ingressos. “O sucesso do evento é refletivo pela representatividade das duas cidades, unindo os destinos em favor da segurança pública de maneira alegre e festiva”, declarou.

A V Feijoada da Solidariedade contou com duas edições no mesmo dia, em horários distintos, para melhor acomodar o público. O evento também envolveu a participação de autoridades como a juíza Simone Chalela, coordenadora da Casa Vitória, a diretora da instituição Manoela Negrelli, os delegados Vladimir Medeiros e Fernanda Aranha, além de representantes do Mocovi de Gramado e Canela e outros apoiadores.

Sobre o evento

Criada com o objetivo de arrecadar fundos para iniciativas locais de segurança e saúde, a Feijoada da Solidariedade já repassou R$ 290 mil nas quatro primeiras edições. Em 2025, o evento reafirmou seu papel como uma plataforma de mobilização comunitária, reunindo voluntários, empresas e lideranças em prol de um objetivo comum: o bem-estar da população.

Apoiadores da V Feijoada da Solidariedade:

