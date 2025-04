Brocker Turismo anuncia nova direção e fortalece sua liderança na Serra Gaúcha

Quando se fala no destino Serra Gaúcha, a Brocker Turismo é referência no setor de turismo receptivo. Ao comemorar 30 anos de trajetória, a empresa reforça seu compromisso com a qualidade e o pioneirismo no desenvolvimento de produtos e serviços, além de priorizar a arte de Bem Receber e encantar o cliente, o que sempre foi seu maior diferencial.

Dentre as ações que marcam as comemorações das três décadas da Brocker Turismo, está o anúncio de novidades na diretoria da empresa. Carlise Bianchi, assume a direção Operacional, e Gabrielle Signor chega para assumir a direção Comercial de Vendas e Marketing.

OPERAÇÕES

Carlise Bianchi, bacharel em Turismo com MBA em Gestão de Negócios, soma 24 anos de trajetória no Grupo Brocker – do qual a Brocker Turismo faz parte, e leva para dentro da operação e do setor emissivo todo seu know-how, destacando a importância de um trabalho constante de aperfeiçoamento dos serviços prestados.

“Temos como premissa receber com alegria, primor, competência e segurança, com atenção aos detalhes e ao encantamento. Com um time de motoristas, guias de turismo e profissionais de operações, iniciamos o ano de 2025 com um olhar atento e cheio de carinho para a jornada do cliente na Serra Gaúcha”, afirma Carlise. “Garantindo que o jeito Brocker de Bem Receber esteja totalmente alinhado, constantemente realizamos treinamentos e aperfeiçoamentos com a equipe”, pontua.

Já na área emissiva, vai trazer mais opções aos clientes, com grupos especiais e exclusivos para o Brasil e o mundo, com foco em qualidade, organização e atendimento diferenciado, através de uma consultoria de viagem personalizada e humana.

VENDAS E MARKETING

Gabrielle Signor é relações públicas e especialista em marketing e vendas, tem 17 anos de atuação no trade – sendo 11 anos deles na Giordani Turismo – operadora do Trem Maria Fumaça, onde atuou como gestora comercial e de produtos, posicionando Bento Gonçalves no segmento B2B e introduzindo o destino no portfólio de vendas das principais operadoras de turismo e OTA’s do país.

“Estou chegando para somar à Brocker Turismo. Queremos com nossos diferenciais, como por exemplo o portfólio de produtos exclusivos e as parcerias estratégicas no destino Serra Gaúcha, expandir nossa atuação e fortalecer as relações que já temos no mercado”, revela.

Sobre a Brocker Turismo:

Há 30 anos no mercado, a Brocker Turismo é a empresa líder no turismo de receptivo da Serra Gaúcha, focada na qualidade dos serviços e na melhor experiência para seus clientes. Atuando ainda como uma curadora do destino, é pioneira ao desenvolver produtos pensados em fomentar os atrativos locais, como o Bustour, Chocobus, Bustour Illumination Show, Pé da Cascata do Caracol, dentre outros, além da parceria e distribuição de todos os parques, atrativos e eventos da região.