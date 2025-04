Casa Onã se prepara para mais uma homenagem ao Ogum e São Jorge

Pelo quarto ano consecutivo, a Casa Onã organiza uma grandiosa homenagem ao Orixá Ogum, sincretizado na tradição católica como São Jorge. O evento acontecerá no final de semana da páscoa e contará com uma programação especial, repleta de fé, devoção e solidariedade. A escolha da data carrega um significado espiritual profundo, pois une os simbolismos da ressurreição e renovação celebrados na Páscoa cristã com os princípios de coragem e recomeço representados por Ogum. Sob a bênção e a misericórdia de Oxalá, Pai dos Orixás que na tradição afro-brasileira é associado a Jesus Cristo, a homenagem será realizada em um clima de paz, proteção e esperança. A celebração também terá caráter beneficente, destinando recursos arrecadados na 1° Feijoada beneficente para o Corpo de Bombeiros de Canela.

A festividade terá início na sexta feira santa, dia 18 às 12h com a abertura da Casa Onã por 24 horas, disponibilizando livre acesso da comunidade ao Congá (altar). Através da Ronda ao Pai Ogum, os simpatizantes deste santo poderão acender uma vela para expressar sua gratidão e realizar seus pedidos sob a proteção do guerreiro. Seguindo, no sábado de aleluia, dia 19 das 11h às 14h será liberado para a retirada, as viandas com a Feijoada, acompanhada de arroz, farofa e laranja. Lembrando que esta ação solidária busca arrecadar fundos para o Corpo de Bombeiros de Canela/RS, instituição essencial para a cidade. Para participar, basta adquirir seu ticket/vale na Loja Onã.

No decorrer do dia, um dos momentos mais aguardados será a grande carreata pela cidade, levando a imagem de Ogum/São Jorge pelas ruas de Canela, acompanhada por cânticos, tambores e orações, em um cortejo emocionante que busca levar a energia e as bênçãos do Orixá a toda a comunidade.

Encerrando a programação com chave de ouro, a Casa Onã realizará uma linda sessão de Umbanda em seu terreiro, reunindo médiuns, filhos de santo e simpatizantes para uma noite de celebração espiritual. Durante a sessão, guias espirituais como os Caboclos e Pretos Velhos irão trabalhar em prol da caridade e da fé, promovendo passes espirituais e vibrando positivamente pela cidade e seus habitantes.

A comunidade é convidada a participar e prestigiar essa celebração, fortalecendo a corrente de fé e amor em nome do guerreiro e protetor de tantos devotos. “Juntos somos mais fortes e podemos fazer a diferença”.

