Páscoa em Canela tem programação para toda a família

A programação da Páscoa em Canela, que segue até o próximo dia 20, combina tradição, fé, atrações artísticas, decoração temática, feira de artesanato e momentos de encanto para moradores e visitantes de todas as idades.

Entre os destaques está a decoração lúdica e colorida, pensada para agradar tanto crianças quanto adultos. Nas ruas, o universo do coelhinho ganha vida por meio de ornamentos delicados, bonecos temáticos, osterbaums, guirlandas e detalhes que encantam os olhos e aquecem o coração. A Toca do Coelho é um dos espaços instagramáveis mais procurados: um cenário criado especialmente para que as famílias possam sentar, sorrir e registrar a magia dessa época tão doce e simbólica.

Além dos elementos lúdicos, Canela também valoriza o aspecto espiritual da data, com as flâmulas decorativas na subida da Catedral de Pedra, convidando os visitantes à reflexão sobre fé e renovação. Na Sexta-feira Santa, 18, Canela se transformará em palco para uma das expressões mais impactantes da sua programação de Páscoa: o retorno do Ofício de Trevas, em versão atualizada do espetáculo que marcou a história de Canela há mais de duas décadas. “Mais do que uma cerimônia, trata-se de uma obra artística de forte carga simbólica, que utiliza luz, som e performance para provocar uma imersão sensorial e emocional no público”, afirma o secretário de Turismo e Cultura Rafael Carniel

A experiência tem início às 20h, com uma procissão que parte da Praça João Corrêa em direção à Catedral de Pedra. Às 20h30, o Ofício ganha forma no interior da catedral, em um ritual que alia tradição e beleza cênica de maneira única.

A programação continua no fim de semana com atividades voltadas ao público infantil e às famílias, concentradas na Praça João Corrêa. No sábado, 12, às 10h30, acontece a tradicional Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Parada de Páscoa, com a presença de personagens temáticos, banda e a participação dos personagens dos parques e empresas locais. Às 14h, será apresentado o espetáculo “Escola de Coelhos”, da Cia Lisi Berti. A peça conta a história da busca por um novo Coelho da Páscoa após o titular se machucar às vésperas da entrega dos ovos. Os candidatos — com limitações como alergia a chocolate, asma ou dificuldades escolares — revelam, com bom humor, questões de igualdade e superação, enquanto Nina, a coelha mais qualificada, enfrenta o preconceito por ser fêmea.

No sábado também, das 9h às 13h30, outra atração bacana para as famílias, a tradicional Feira do Lago, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela. O evento contará com doação de mudas nativas, participação de artesãos, feira de adoção dos cães do Cempra, doação de composto líquido, agricultura familiar e recolhimento de lixo eletrônico.

No domingo, 13, às 16h, o espetáculo “Em que posso lhe ajudar?” encerra a programação com leveza e sensibilidade, trazendo mensagens de empatia, cooperação e esperança, alinhadas aos valores pascais.

A Páscoa em Canela é uma realização da Prefeitura Municipal e tem parceria do Sicredi.