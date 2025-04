Salas de vacina de Canela atendem até mais tarde durante o mês de abril

Vacinação será ampliada até às 19h30 nos postos de saúde para facilitar o acesso da população aos imunizantes disponíveis pelo SUS

A Secretaria de Saúde de Canela ampliou o horário de funcionamento das salas de vacina nos postos de saúde do município até às 19h30 durante todo mês de abril. Esta ação tem a finalidade de facilitar o acesso da população às vacinas preconizadas pelo Plano Nacional de Imunização, principalmente com o início da Campanha de Vacinação Contra a Influenza, que iniciou nesta semana. Os usuários devem observar o cronograma estabelecido por cada Unidade Básica de Saúde (UBS), a qual atenderá apenas para aplicação de vacinas, das 17h às 19h30, em dias determinados.

Confira o cronograma de cada UBS:

UBS Canelinha – segunda e quarta-feira

UBS São Luís – segunda e quinta-feira

UBS Central – segunda e quinta-feira

UBS Leodoro de Azevedo – segunda e quarta-feira

UBS Santa Marta – terça e quinta-feira

Nos dias estabelecidos, dentro do horário ampliado, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional. Não haverá nenhum outro tipo de atendimento nos postos de saúde nestes dias e horários, e caberá ao cidadão procurar o serviço de saúde dentro do expediente normal (de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h) para as demais necessidades.

A responsável pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Canela, Magali Cavinato, explica que esse movimento de ampliar o funcionamento das salas de vacina será um teste para verificar o interesse da população pelo serviço. “Queremos oferecer horários diferenciados, numa época de início de inverno, quando está começando a Campanha de Vacinação Contra a Influenza, para que o pessoal possa se vacinar”, explica. Caso haja adesão, o horário estendido poderá ser postergado para os meses seguintes, mas ainda cabe avaliação da Secretaria de Saúde.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela