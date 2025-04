São Chico | Equipamentos mais tecnológicos otimizam as visitas domiciliares e facilitam a integração de informações

Na última segunda-feira (07), a Prefeitura de São Francisco de Paula, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou 18 kits contendo um tablet, mochila, protetor solar e repelente para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 5 tablets para Agentes de Controle de Endemias (ACE) que atuam na Sede e no interior do Município. Os novos equipamentos irão agilizar a rotina de trabalho dos agentes, facilitando o registro e a integração de informações e otimizando as visitas domiciliares, o que possibilitará ampliar o número de visitações e garantir uma cobertura mais abrangente e precisa.

A entrega dos dispositivos faz parte da APS Digital, uma estratégia do Governo Federal para aprimorar a Atenção Primária à Saúde a nível nacional. Todas as informações inseridas pelos agentes comunitários nos tablets serão integradas à plataforma e-SUS em tempo real, tornando o cuidado com a saúde da população mais eficiente e seguro. Será possível monitorar, através da plataforma, tanto os indicadores de saúde quanto o desempenho dos profissionais.

A aquisição dos equipamentos faz parte do compromisso da gestão pública em aperfeiçoar a infraestrutura e a prestação dos serviços de saúde, atuando conforme as diretrizes nacionais e proporcionando melhores condições de trabalho aos agentes comunitários e de controle de endemias e mais eficiência no atendimento à população. Os dispositivos foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura Municipal e recursos repassados pelo Governo do Estado. Realizaram a entrega dos tablets o Prefeito Municipal, Thiago Teixeira, o Vice-prefeito, Beto Lopes, o Secretário Municipal de Saúde, Juliano Paz, e o Subsecretário Municipal de Saúde, Gilberto Boff.