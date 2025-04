Vila Olímpica será palco da estreia do Gramadense no Gauchão Sub-17 contra o Grêmio

A Vila Olímpica da Várzea Grande se prepara para receber um grande confronto nesta sexta-feira, dia 11 de abril. O Gramadense faz sua estreia no Campeonato Gaúcho Sub-17, enfrentando o Grêmio pela primeira rodada da competição. A bola rola a partir das 17h, com entrada franca.

Além da oportunidade de prestigiar jovens talentos em campo, a partida terá um caráter solidário. O clube convida os torcedores a levarem 1kg de alimento não perecível, que será posteriormente distribuído para entidades assistenciais do município de Gramado.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, que também exerce cargo voluntário no Gramadense, a participação do clube do município no Gauchão Sub-17 é motivo de grande orgulho para a cidade. “Ter o Gramadense competindo em um campeonato estadual tão importante como o Gauchão Sub-17 demonstra o potencial dos nossos jovens atletas e o trabalho que vem sendo desenvolvido na base. Receber um jogo como este, contra o Grêmio, na Vila Olímpica, é uma grande oportunidade para a comunidade prestigiar o futuro do futebol e incentivar nossos talentos locais”, destacou o secretário.

O Gauchão Sub-17 deste ano conta com a participação de 16 equipes, divididas em dois grupos de oito. O Gramadense integra o Grupo A, ao lado de grandes nomes do futebol gaúcho como Grêmio, Juventude, Aimoré, Lajeado, Apafut, Novo Hamburgo e São Luiz.

Na primeira fase do campeonato, os clubes se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos em turno único. Os quatro melhores colocados de cada chave garantirão vaga para as quartas de final. Já as duas últimas equipes na classificação geral enfrentarão o rebaixamento para o Gauchão Sub-17 A2 em 2026. As fases eliminatórias (quartas de final, semifinais e finais) serão disputadas em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.