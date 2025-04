Workshop: Felicidade e Engajamento no Trabalho

O SESI-RS, pioneiro no cuidado com a saúde mental nas indústrias, desenvolve soluções para promover bem-estar e engajamento no ambiente corporativo.

Participe deste workshop interativo e reflita como a felicidade impacta a saúde mental, o clima organizacional e os resultados da empresa.

Tópicos abordados:

Relação entre Felicidade e saúde mental

Impacto no trabalho e nas equipes

Estratégias para promover a felicidade no trabalho

Data: 15/04/2025

Hora: 8h30min

Valor: Sócios – R$ 65,00 | Não-sócios: R$ 85,00

Local: Auditório da ACIC – Av. Osvaldo Aranha, 450 – Sala 12 – Subsolo – Centro

Inscrição: https://x.gd/S2FTt

Transforme sua jornada profissional e contribua para um ambiente mais positivo!