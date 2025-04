Brigada Militar de Gramado realiza palestras em escola de Gramado sobre bullying

Nesta semana, a Brigada Militar realizou duas palestras na Escola Dr. Carlos Nels – Caic, no Bairro Moura, em Gramado sobre bullying.

Os encontros foram ministrados pelo Sargento Filipi Rocha Rezende, em dois momentos, na tarde de quarta-feira (09/04) e na manhã de sexta-feira (11/04), para nove turmas do 6º ao 8º ano, com a participação de 180 alunos.

Entre os assuntos conversados, Sargento Rezende destacou o significado do bullying, formas e práticas comuns no ambiente escolar, ainda as leis relacionadas e as consequências. Ao final foi aberto espaço para dúvidas e perguntas dos alunos.