Stories | Edição 664

Stories, por @renata.willrich

Jornalista Rozangela Allves, Proprietário da Casa Nuvole Giovani Ghisleni e Major Cláudia Maldaner, na 5ª edição da Feijoada da Solidariedade, um evento que arrecada fundos para a segurança pública de Gramado e Canela, que aconteceu no último sábado na Casa Nuvole em Gramado, contando com número recorde de participantes.

Crédito: Cleiton Thiele

Páscoa em Canela acontece até dia 20 de abril! A abertura oficial contou com a presença de autoridades, imprensa, comunidade e visitantes, que conferiram de perto a intervenção artística da Fábrica de Doces do Sr. Coelho, desfile que acontece nos sábados às 10h30 da manhã.

Na foto, secretaria adjunta de turismo, Kenia Jaeger e o secretário de turismo Rafael Carniel com o Comboio de Páscoa.

Luis Felipe Wallauer Ferreira e Matheus Fell, fundadores da Quiero Café, estiveram em Gramado na última semana, apresentando a loja conceito da marca, que vai estar localizada na Av das Hortênsias, 1700.

Na ocasião, os amigos e sócios contaram a história da marca e da grade conquista de estarem com um espaço em Gramado, com mais de 400 itens no cardápio que está prevista a abertura ainda neste mês de abril.

Crédito: Wiliam Perin

Alex Leandro Von Muhlen e Cláudia Raquel Bonetz são Sócios-operadores da unidade da Quiero Café de Gramado.

O ambiente conta com cardápio que transita desde um café da manhã ao jantar, com horário das 7h30 às 23h.

Crédito: Wilian Prin

As sócias Mariane Urbani e Juliana Alano inauguraram o mais novo empreendimento em Canela, voltado ao desenvolvimento profissional, a ‘’Central de Negócios’’, que ainda conta com intermediação de negócios e espaço de Coworking.