A 32ª edição da Olimpíada Estudantil de Canela (Olimpec), promovida pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, começa nesta semana, com a participação das escolas públicas e privadas da cidade. A abertura oficial do evento acontece às 8h30 desta terça-feira, dia 15, no Parque do Lago, quando são esperadas mais de 200 pessoas, entre autoridades e alunos participantes das provas.

O evento busca estimular a prática esportiva entre os estudantes de Canela, com momentos de competição e descontração nas disputas das modalidades Rústica, Atletismo, Futsal e Basquete. Após a cerimônia, às 9 horas, começa a modalidade Rústica, categorias mirim, infantil e juvenil.

Neste ano, a Olimpec foi organizada em duas etapas: a primeira iniciada em abril e com previsão de ser concluída em 20 de maio. Após a avaliação desta fase, será divulgado o cronograma da fase dois que deve começar após as férias de inverno, com modalidades como handebol e vôlei.

Confira o cronograma da Olimpec para o primeiro semestre deste ano:

32ª edição da Olimpec começa nesta terça-feira

15/04 – Parque do Lago

8h30: abertura oficial

9h: disputa da Rústica (mirim, infantil e juvenil)

16/04 – Campo Celulose

8h: atletismo (juvenil e infantil)

13h30: atletismo (sapequinha, pré-mirim e mirim)

Ginásio da Escola João Alfredo Corrêa Pinto

22/04

8h: futsal (infantil masculino)

13h30: futsal (mirim masculino)

24/04

8h: futsal (juvenil masculino e feminino)

13h30: futsal (pré-mirim masculino e feminino)

29/04

8h: futsal (infantil feminino)

13h30: futsal (mirim feminino)

Ginásio Dante Bertolucci

13/05

8h: basquete (juvenil feminino)

13h30: basquete (mirim feminino)

14/05

8h: basquete (infantil masculino)

13h30: basquete (mirim masculino)

20/05

8h: basquete (juvenil masculino)

13h30: basquete (infantil feminino)

Foto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela