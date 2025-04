Além Mar: Chef Marcos Livi traz o tempero da Louisiana para a Sexta-feira Santa

Inspirado nas tradições culinárias do sul dos Estados Unidos, o Parador Hampel, em São Francisco de Paula, promove na Sexta-feira Santa (18) a experiência Além Mar, um ritual gastronômico que une história, ingredientes frescos e uma forma singular de comer: com as mãos, diretamente sobre a mesa. A proposta é uma releitura afetiva dos famosos “seafood boils” da Louisiana, onde frutos do mar são cozidos em grandes caldeirões e servidos sobre papel, convidando todos à partilha entorno do alimento.

A experiência faz parte da programação especial de Páscoa do Hotel e chega em um dia simbólico para a tradição cristã, no qual o consumo de carne vermelha é tradicionalmente evitado. O chef Marcos Livi, conhecido por seu trabalho entorno da valorização do fogo e dos ingredientes nativos, assina o menu com criações que dialogam com a tradição, mas também provocam novas experiências sensoriais.

No cardápio, o público poderá saborear um caldinho de peixe com pimenta de cheiro, uma receita aromática e delicada que remete aos temperos quentes da culinária creole, além do peixinho da horta empanado, servido com peixe-rei e aioli artesanal. Entre os destaques, está o salmão finalizado no “Arquivo”, um equipamento exclusivo desenvolvido pelo próprio chef. A tainha na taquara, técnica ancestral muito comum nas comunidades litorâneas do sul do Brasil, também marca presença, ao lado do tradicional cozido da Louisiana, que traz milho, batatas, crustáceos e linguiças em um preparo coletivo e festivo.

A programação de Páscoa do Parador Hampel segue durante o feriado com outras experiências que valorizam a gastronomia e a cultura regional. No sábado (19), o almoço Alemão do Hampel homenageia a Floresta Negra, região de onde vieram muitos dos imigrantes que moldaram a cultura da Serra Gaúcha. O cardápio resgata receitas germânicas em uma fusão entre tradição europeia e ingredientes locais. No domingo de Páscoa (20), a programação começa com a tradicional Caça aos Ovos, que reúne as crianças em torno da brincadeira mais doce da data, e segue com o clássico A Ferro e Fogo no almoço, experiência que se tornou marca registrada do Parador, onde tudo é preparado lentamente no fogo de chão. À noite, o jantar é servido com um sabor típico da cultura tropeira: o Carreteiro do Capitão. Encerrando o feriado, na segunda-feira (21), o Brunch do Ana Terra convida hóspedes e visitantes a desfrutarem de uma manhã tranquila, cercada pela mata nativa, com pratos leves, bebidas geladas e a atmosfera acolhedora que só o Hampel oferece.

Onde: Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula)

Quando: 18 de abril

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel. com

