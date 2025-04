Páscoa deve registrar a maior ocupação hoteleira dos últimos 10 anos na Região das Hortênsias

O Sindtur Serra Gaúcha que monitora a ocupação hoteleira através da plataforma Flutua comemora os números que a Região das Hortênsias terá no próximo feriadão prolongado que será a Páscoa e Tiradentes.

Segundo Lisa Gottschalk, Executiva da entidade, a movimentação será intensa. “Hoje a ocupação está em 85%”, disse Lisa, mas deve ultrapassar o percentual de 95%, um recorde dos últimos anos na Região.

Segundo Lisa, “será a melhor Páscoa dos últimos dez anos e, sem dúvida, a melhor desde que começamos a utilizar a plataforma Flutua, que mede em tempo real a ocupação hoteleira na Serra Gaúcha”, destacou a Executiva.

Pela plataforma já foi possível observar a origem dos visitantes neste feriadão de Páscoa e Tiradentes. “A maioria dos visitantes está vindo dos estados de São Paulo e Santa Catarina, com destaque também para o grande fluxo de turistas gaúchos”, destacou Gottschalk.

O sistema Flutua é utilizado com sucesso pelo trade turístico associado do Sindtur Serra Gaúcha para monitorar com precisão os dados de hospedagem, sendo uma referência importante para o planejamento do setor.

Fotos – divulgação