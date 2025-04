Segunda-feira tem quatro partidas decisivas pela Série Bronze de Futsal de Canela

Confusão na arquibancada encerra jogo e leva à desclassificação de equipe; organização publica nota oficial

A Série Bronze de Futsal de Canela segue a todo vapor e chega nesta segunda-feira (14) a mais uma rodada com quatro partidas decisivas movimentam a noite e podem alterar o rumo da classificação em seus respectivos grupos.

Confira os jogos desta segunda-feira (14):

19h – Âncora x Elite Futsal (Grupo C)

20h – Portela F. C. x Amigos do Chacrão (Grupo D)

21h – Projeto 25 x Magnus F. C. (Grupo D)

22h – Peleadores x Real Matismo (Grupo D)

Situação de cada grupo após os últimos resultados

GRUPO A

O MB Sports lidera com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Galera da Estevão – GDE e União Rancho Grande também aparecem bem na briga por vagas. A vitória do Projeto Gaúcho sobre o Rio Grande por 6 a 4 reacendeu a disputa pelas posições intermediárias.

GRUPO B

O equilíbrio reina: Bar do Tio Fredo/Lenheira dos Guri e Canella Automóveis dividem a ponta com 12 pontos. A vitória por 5 a 1 da Canella sobre a Associação Canelense deixou a equipe bem posicionada. O Del Trago Futsal venceu o JR Futsal e se mantém na disputa.

GRUPO C

Com a desclassificação do Bayer de Muleque, o grupo ganha novos contornos. Eficaz e Unidos Futsal brigam ponto a ponto pela liderança. Nesta segunda, o duelo entre Âncora (4º) e Elite (5º) será decisivo para quem ainda sonha com vaga.

GRUPO D

Mercenários e Peleadores aparecem no topo, ambos com 9 pontos, mas o Peleadores com um jogo a menos. Os duelos de hoje serão cruciais para Real Matismo e Portela F. C., que querem subir na tabela.

GRUPO E

Avenida Futsal e AKAF-Kikis lideram empatados com 10 pontos, mas com vantagem no saldo para o Avenida. América e Resenha/Santa Catarina ainda estão na briga. O duelo entre AKAF e Resenha, marcado para quarta-feira (16), pode ser um divisor de águas.

GRUPO F

Amigos do Espeto lidera com 100% de aproveitamento, seguido pelo Atlético Canelense. A briga pelo terceiro lugar segue aberta.

Nota Oficial — Encerramento de Partida e Desclassificação de Equipe

A organização da competição informa que a partida realizada na última sexta-feira, dia 11, entre as equipes Eficaz e Bayer de Muleke, foi encerrada aos 13 minutos do segundo tempo em decorrência de uma confusão iniciada nas arquibancadas.

Durante o incidente, três atletas da equipe Bayer de Muleke abandonaram a disputa para se envolver na briga, inclusive atingindo pessoas de dentro para fora da quadra. Diante da falta de segurança e do clima de instabilidade, a arbitragem decidiu, com o aval da organização, encerrar a partida de forma definitiva.

Em função da gravidade dos acontecimentos:

• A equipe Bayer de Muleke está desclassificada da competição;

• Os três atletas envolvidos sofrerão as punições cabíveis, conforme o regulamento;

• Também serão punidos os envolvidos na confusão nas arquibancadas, incluindo um atleta da equipe Santa Líria e um dirigente de equipe.

A organização reforça seu compromisso com a integridade física dos atletas, arbitragem e público, e não tolerará atitudes que coloquem em risco a segurança e o espírito esportivo do evento.

Confira os resultados: