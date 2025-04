Solidariedade à Mesa: Galeto da APAE 2025 já está com pedidos abertos

A APAE convida toda a comunidade a participar do Galeto da APAE 2025, dia 1° de maio, uma ação solidária que une sabor e generosidade. Com o valor de R$ 60 por um frango inteiro, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para auxiliar no atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovendo mais qualidade de vida e inclusão.

Os galetos já podem ser adquiridos com membros do Rotary Club, integrantes da diretoria da APAE, na Relojoaria Big Ben, na secretaria da instituição ou ainda pelo telefone (54) 99363-0592.

Essa é uma oportunidade de ajudar quem mais precisa, contribuindo com uma causa nobre e ainda levando um delicioso galeto para casa. Sua participação faz toda a diferença!