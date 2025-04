SÚMULA DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO -14/04/2025 – PREFEITURA DE CANELA

SÚMULA DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO – 14/04/2025



O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:



EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2025 – Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a execução da obra de construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme proposta nº 12013.1780001/24-006, Novo PAC, com fornecimento de materiais e mão de obra.



EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025 – Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo II, conforme proposta nº 12013.1780001/24-001, Novo PAC, com fornecimento de materiais e mão de obra.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 14 de Abril de 2025



Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito