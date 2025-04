Black Bull Apresenta Coleção Outono/Inverno 2025: “Sutileza que Revela Atitude”

A Black Bull, referência em moda de couro de Gramado/RS, lança sua coleção Outono/Inverno 2025, “Sutileza que Revela Atitude”. Com peças exclusivas que unem design contemporâneo e a essência atemporal, a nova linha exala sofisticação, elegância e confiança, criando um estilo único para quem deseja se destacar com atitude.

A campanha foi realizada no cenário exclusivo da “A Villa Gramado”, traduzindo o equilíbrio perfeito entre a delicadeza dos detalhes e a força de uma presença marcante. Cada peça foi cuidadosamente pensada para refletir a alma da Black Bull, que une refinamento e ousadia de forma única.

Com opções femininas e masculinas, é evidente o destaque à naturalidade da camurça, o toque macio da pelica e a imponência do vacum, marcados por tons atemporais que revelam atitude. A coleção é composta por jaquetas de couro que modelam a silhueta. também calças, saias, vestidos e bolsas, todas 100% em couro, com um toque de sofisticação que transcende as tendências sazonais. As peças são ideais para quem busca conforto, estilo e exclusividade em cada detalhe.

O editorial contou com a parceria da Vimaj Malhas, com peças que se complementaram perfeitamente com os looks de couro, além da Porta-joias, que trouxe semijoias elegantes para complementar os looks, criando o equilíbrio perfeito entre estilo e sofisticação.

Com esta nova linha, a Black Bull reafirma seu compromisso em oferecer um estilo refinado, impactante e original, sempre com a autoridade única que só a marca pode entregar.



Endereços:

· Loja e Fábrica: Av das Hortênsias, 4983, Bairro Carniel, Estrada Canela-Gramado, Gramado/RS.

· Loja Bella Borges: Av Borges de Medeiros, 2352, Loja 2, Espaço Bella Borges, Centro, Gramado/RS.

· E-commerce: www.blackbull.com.br

· Mídias: @blackbullstore

Créditos fotos e vídeos: Usina Comunicação Digital

Informações: Relações Públicas Renata Willrich – rpblackbull@gmail.com