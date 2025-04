Operação Virgínia mira grupo criminoso responsável por comercialização de drogas e armas de fogo

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (1ªDIN/Denarc), na manhã desta terça-feira (15) deflagrou a Operação Virginia. O objetivo da ofensiva é combater grupo criminoso responsável por comercialização de drogas e armas de fogo. Até o momento, 10 pessoas foram presas.

Durante a ação, foram cumpridas 32 ordens judiciais, sendo 11 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão domiciliar, nas cidades de Porto Alegre, Viamão, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Gramado, Erechim e Curitiba/PR.

Segundo o Delegado Ewerton de Melo Sousa, a operação se originou a partir de informações de inteligência policial, quando a equipe de investigações da 1ª DIN/Denarc, em maio de 2023, efetuou a prisão em flagrante de um casal no bairro Lomba do Pinheiro, na Capital. A prisão aconteceu em decorrência da prática de tráfico de entorpecentes, sendo apreendidos valores em espécie, tijolos de crack e aparelhos celulares.

“A partir do desenvolvimento das investigações complementares, foi possível identificar outros membros da organização criminosa, bem como o modus operandi com que praticam o tráfico de drogas em todo o Estado do Rio Grande do Sul. A organização criminosa, alvo da ação no dia de hoje, possui origem na Vila Jardim e na Vila Cruzeiro, na Capital, sendo que seu líder foi morto há alguns meses no interior do Complexo Penitenciário de Canoas”, explicou o Delegado Ewerton Sousa.

O Diretor de Investigações do Denarc, Delegado Alencar Carraro, destacou que todas as organizações criminosas são constantemente monitoradas e que a operação de hoje complementa uma ação desenvolvida pelo Departamento em janeiro deste ano: “Nosso objetivo é retirar drogas e armas, além do patrimônio das lideranças dessas organizações criminosas, visando a garantir o bem-estar da população gaúcha”, afirmou o Delegado Carraro.