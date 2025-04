Vice prefeito de Canela leva demandas de Canela ao deputado Afonso Motta e reforça articulação por recursos para saúde e Rota Panorâmica

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, o Tolão, esteve nesta segunda-feira (14) em Porto Alegre em reunião com o deputado federal Afonso Motta, também do PDT. No encontro, Tolão apresentou as principais demandas do município, com foco especial na área da saúde e na reconstrução da Rota Panorâmica, dois temas considerados prioritários pela atual gestão.

A saúde pública em Canela tem sido a pasta que mais necessita de investimentos neste momento, diante do crescimento da demanda e da limitação de recursos. Tolão vem intensificando o diálogo com lideranças políticas para viabilizar apoio financeiro e garantir melhorias no atendimento à população. “Estamos correndo atrás, buscando em todas as esferas os recursos que Canela precisa e merece”, destacou o vice-prefeito.

Sobre a Rota Panorâmica, o processo para a liberação de recursos já está em tramitação em Brasília, no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, fruto de uma grande articulação política do prefeito Gilberto Cesar. Agora, o esforço é de mobilização para a liberação do recurso, considerado fundamental para a recuperação da estrada, que tem papel estratégico tanto na mobilidade quanto no fomento ao turismo regional.

O deputado Afonso Motta sinalizou apoio às demandas apresentadas e se comprometeu a acompanhar de perto os trâmites em Brasília. A articulação entre lideranças locais e federais segue como uma das estratégias da gestão municipal para garantir avanços concretos em áreas essenciais para a população de Canela.