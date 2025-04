Campeonato de Futsal de Veteranos acontecerá em maio

Os atletas de mais de 35 anos que curtem jogar futsal poderão mostrar seus talentos no Campeonato Municipal de Futsal de Veteranos, promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, que iniciará no dia 14 de maio.

Conforme o chefe de seção do DMEL, Filipe Rocha, a reunião inicial com entrega das fichas e definição do formato da competição acontecerá no dia 7 de maio, às 18h30, na sede da Secretaria da Educação, localizada na Rua Borges de Medeiros 926.

O valor da inscrição por equipe será de R$ 225,00. Mais informações através do contato: (54) 9 8405-7687.