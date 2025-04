Canela celebra o feriadão com a alegria e o encanto da Páscoa

A Páscoa em Canela segue encantando moradores e visitantes com uma programação repleta de cor, fantasia e emoção. Um dos momentos mais esperados do feriadão é a Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Parada de Páscoa, que acontece no sábado e no domingo, às 10h30, saindo da Catedral de Pedra em direção à Praça João Corrêa.

A Fábrica do Sr. Coelho é um verdadeiro espetáculo ao ar livre, reunindo mais de 70 personagens, banda musical, os puppets de empresas canelenses e muita interação com o público quando o cortejo chega à Praça João Corrêa. Um momento lúdico e festivo que transforma a cidade em um cenário encantado, despertando sorrisos e encantamento em crianças e adultos.

A decoração temática, espalhada pelas ruas centrais, completa o cenário de magia, com bonecos de coelhos, osterbaums coloridas, guirlandas e muitos detalhes que tornam Canela um convite à contemplação e à memória afetiva da Páscoa. A Toca do Coelho, um ornamento super contemporâneo, já foi eleita o espaço mais instagramável do evento.

Além da Fábrica do Sr. Coelho, a programação inclui diversas intervenções artísticas: no sábado, às 14h, a peça teatral Escola de Coelhos; no domingo, às 14h, mais teatro com a apresentação “Em que posso lhe ajudar”; e, nos dois dias, às 17h, “Músicas que encantam”, com artistas locais trazendo a boa música para o centro da cidade.

A Feira de Artesanato, com peças lindas confeccionadas por canelenses, também integra a programação e acontece diariamente das 10h às 20h. O evento valoriza a cultura local e oferece entretenimento para todos os gostos.

A decoração temática continua sendo um atrativo à parte: bonecos de coelhos, guirlandas, árvores de Páscoa, túnel de coelhos e flâmulas na subida para a Catedral tornam o passeio ainda mais especial, convidando moradores e visitantes a viverem a Páscoa com beleza, sensibilidade e espiritualidade.

O espetáculo Ofício de Trevas, não ocorrerá este ano, conforme decisão da organização do evento.