Canela estima mais de 90% de ocupação hoteleira no feriado prolongado de Páscoa

Dados demonstram crescimento de visitantes do Uruguai e da Argentina

O intenso trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura – em conjunto com a iniciativa privada – para divulgar o município como um destino turístico aprazível na Serra Gaúcha, está gerando bons frutos. Isso está demonstrado no levantamento recente feito pelo Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra Gaúcha), que registra ocupação de 90,4% dos leitos hoteleiros da cidade durante o feriado prolongado de Páscoa – com expectativa de chegar próximo a 100%. Outro dado que chama atenção é o de visitantes estrangeiros que já soma 12% do total de pessoas que passarão pelo município no feriadão.

O clima ameno, a gastronomia diversificada e de qualidade, atrações voltadas para todas as idades (especialmente para o público infantil) e as belezas naturais da cidade – reconhecida como a Capital dos Parques Temáticos -, são alguns dos motivos que fazem com que os visitantes escolham vir para Canela neste feriadão. Para o titular da pasta de Turismo e Cultura, Rafael Carniel, o município entrega uma experiência completa, e é isso que o turista faz voltar em outras datas como nos demais eventos previstos para 2025, como a Semana dos Namorados, em junho, e na programação do Sonho de Natal, em novembro e dezembro.

CRESCIMENTO DE TURISTAS ESTRANGEIROS

Neste ano, em especial, houve crescimento no número de visitantes vindos de países da América Latina. Os turistas estrangeiros são percebidos há algum tempo, e isso se deve ao fato de ser uma época de férias na Argentina e Uruguai. É um período chamado de “Semana do Turismo”, em que escolas e repartições públicas fecham, fazendo com que os “hermanos” viagem para descanso e lazer. A escolha pelo Brasil como destino, especialmente o Rio Grande do Sul, se dá pela proximidade geográfica, a possibilidade de viajar por via terrestre, além da reconhecida hospitalidade do povo gaúcho.

O presidente da Associação de Bares e Restaurantes da Região das Hortênsias (Abrasel), Marcelo Wazlawick, afirma que o aumento expressivo na procura dos argentinos e uruguaios reforça o intenso trabalho que tem sido desenvolvido para consolidar o município como destino turístico. “Esse fluxo representa um impacto muito positivo para toda a cadeia do turismo, especialmente para bares e restaurantes, que têm se preparado com muito carinho para receber esses visitantes com gastronomia de qualidade e hospitalidade”, destaca.

Esse esforço de apresentar todo o potencial de Canela é feito junto às empresas operadoras de turismo em feiras e eventos em todo o Brasil, para mostrar que o município está preparado para receber o público. “Ver a cidade vibrando com visitantes de todo o Brasil e da América do Sul, com mais de 90% de ocupação no feriado, é a prova de que estamos no caminho certo. Quem vem, se apaixona – e sempre volta”, vibra o secretário Rafael Carniel.

Ainda de acordo com apontamento da Sindtur Serra Gaúcha, os visitantes com origem na Argentina e no Uruguai são o quarto maior contingente que estará na cidade durante o feriadão de Páscoa, seguidos pelos próprios gaúchos, que vem aproveitar o descanso de quatro dias, e de turistas de Santa Catarina e de São Paulo.



Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela