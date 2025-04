Canelenses são convidados para o Festival Barranca

O Festival Barranca celebra a cultura gaúcha, em São Borja, com música, pajada e tradição em um dos encontros mais emblemáticos da cultura gaúcha, na sua 52ª, com a participação de canelenses.

Bruno Rauber, Léo de Abreu e Júlio César Oliveira, do grupo Retruco, juntamente com o músico Emílio Fogaça seguem rumo à fronteira, onde participarão do tradicional Festival da Barranca, em São Borja, nesta semana. O evento, que acontece desde a década de 1970, está na 52ª edição, sendo o mais antigo festival de tema do Estado, no qual é escolhido um assunto, na sexta-feira Santa, convidando os participantes fazerem composições sobre um tema definido. As composições e músicas são apresentados no sábado à noite. Além da competição e o empenho de compor, o festival tem outro objetivo, talvez mais importante, que é integração com grandes nomes e entusiastas da música gaúcha, numa comunhão das diferentes vertentes da cultura do nosso Estado, em que estes poucos representantes de Canela participam de tertúlias de música e poesia das quais qualquer convidado pode participar, sem nenhuma distinção de fama ou estilo.

Este “Comício de Espíritos”, como é chamado, é exclusivo para convidados e, segundo Abreu, “frequentar a Barranca é muito mais uma questão de pertencimento do que o simples fato de estar em um festival. De lá saíram grandes marcas do nosso cancioneiro, como “Partida”, “Florêncio Guerra”, “Cantiga de Rio e Remo”, “Pé no estribo”, entre outras”.