Dia da Criatividade terá espetáculo circense gratuito na Praça João Corrêa em Canela

Espetáculo será apresentado na segunda-feira, 21 de abril, na Praça João Corrêa, com números de circo tradicional e muita poesia



Na próxima segunda-feira, 21 de abril, a Praça João Corrêa, em Canela, receberá o espetáculo “Kaiu da Kombi”, uma apresentação circense que combina humor, poesia e reflexões sobre a vida e as relações humanas. O evento será às 16h, com entrada gratuita, em celebração ao Dia da Criatividade e ao encerramento do projeto “Mais uma vez Kaiu da Kombi”, realizado por meio do edital Cultura Viva do Tamanho do Brasil! PNAB Municipal.

A ação é uma parceria entre o Instituto SEIDE – Ponto de Cultura Kombinação e a Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. A proposta valoriza a arte como ferramenta de transformação social e aproximação entre as pessoas.

Com uma estética mambembe, o espetáculo traz à cena números de malabarismo, acrobacias, equilibrismo em bicicleta e coreografias que misturam dança e expressão corporal. A trupe promete encantar o público com uma performance que resgata a magia do circo tradicional, de forma acessível, divertida e poética.

A direção do espetáculo é de Eduardo Correa, com produção de Renata Mesquita Zimmermann, diretora em exercício do Instituto SEIDE e produtora cultural atuante em Canela.