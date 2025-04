Inscrições abertas para os torneios de vôlei masculino e feminino em Canela

Os amantes do vôlei podem montar suas duplas e participar dos Torneios Municipais de Vôlei de Areia em Duplas – Feminino e Masculino, promovidos pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela, que estão com inscrições abertas até o dia 24 de abril. As competições acontecerão no Parque do Lago, a partir das 9 horas, no dia 27 de abril.

Iniciando com o torneio masculino e após o término, será realizado o feminino que aconteceria no dia 13 de abril e foi transferido para esta data. A inscrição dos torneios é de dez quilos de alimentos não perecíveis e deve ser realizada diretamente na sede do DMEL, localizada no Campo da Celulose, na Rua Patrício Zini Sobrinho, 431, no bairro Bom Jesus. Os alimentos arrecadados serão doados para o Hospital de Caridade de Canela.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela