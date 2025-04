Mais de 100 pessoas se inscreveram para Campanha de Doação de Sangue em Canela

A comunidade canelense mostrou sua solidariedade e, em pouco tempo de divulgação, já formou lista de espera para doar sangue. As inscrições para a Campanha de Doação de Sangue promovida pela Secretaria de Saúde de Canela em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que será realizada no dia 29 de abril, foram encerradas. A ação acontece em prol do Hemocentro Regional de Caxias do Sul (HEMOCS).

Conforme o secretário adjunto da Saúde, Emanoel Messias Morais, 138 pessoas aptas para a doação se cadastraram, contudo, somente 90 coletas foram autorizadas pelo HEMOCS. As outras pessoas ficarão em lista de espera. “Estamos buscando a liberação de mais coletas junto à entidade já que é grande a demanda do banco de sangue para atendimento nos leitos do SUS da região”, explica.

Atualmente, a instituição atende 100% dos leitos do SUS dos 49 municípios da Região Nordeste do RS, incluindo Canela.

As pessoas que se inscreveram e ainda não receberam retorno devem enviar uma mensagem com seu nome completo e WhatsApp, e entrar em contato pelo telefone: (54) 9 9182-5751.

A coleta acontecerá no dia 29 das 8h30 às 11h e das 13h às 17h, na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na Rua Sete de Setembro, número 170, no Centro de Canela.

Texto: Vanessa Ozório/Agência Brasil